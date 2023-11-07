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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وصول المساعدات إلى غزة دون عراقيل

10:40 ص الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

الاتحاد الأوروبي

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مصراوي

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إلى وصول المساعدات لغزة بدون عراقيل وفتح معابر إضافية.

وطالب المفوض، إنشاء معبر بحري لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، موضحا أننا نعمل مع شركائنا الموثوقين لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في غزة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إن الحديث عن سيطرة حماس على المساعدات لا يستند على أدلة ملموسة، مضيفا أن القانون الدولي ينص على وصول المساعدات الإنسانية دون شروط ولا عراقيل ومع وجود معابر كافية: "أقول لسكان غزة لن ننساكم وسنواصل تقديم المساعدات".

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