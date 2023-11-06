وزارة الدفاع الأمريكية: إصابة 45 من موظفيها في استهداف قواعدها بالعراق وسوريا

مصراوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ارتفاع عدد الإصابات بين موظفيها جراء الهجمات التي استهدفت قاعدتي التنف في سوريا، وعين الأسد في العراق منذ 17 أكتوبر إلى 45.

وأعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق، اليوم الاثنين، أن عناصرها استهدفت 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات منذ فجر اليوم.

وأوضحت في بيانها أنه تم استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غربي العراق بـ 3 هجمات متتالية، فيما هاجمت قاعدة "أربيل" بشمال العراق، وكلا من قاعدتي "تل البيدر" في الشمال السوري و"التنف" جنوبي سوريا، بضربة واحدة لكل منهم.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية في العراق أن الهجمات تمت باستخدام أسلحة مناسبة، مؤكدة أنها أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت أنه منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، تعرضت القوات الأمريكية لـ 38 هجوما في العراق وسوريا.

وتابع البنتاجون، اليوم الاثنين، أن "وزارة الدفاع الأمريكية، أنه منذ 17 أكتوبر تعرضت القوات لـ 38 هجوما في العراق وسوريا، وأصيب منها 48 جنديا إصابات طفيفة".