صحيفة عبرية: واشنطن قلقة من افتقار إسرائيل لخطة للخروج من غزة

كتبت- سلمى سمير:

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن البيت الأبيض ينتابه حالة من القلق، جراء افتقار الاحتلال الإسرائيلي لاستراتيجية خروج من قطاع غزة، وذلك حسب مسؤولين تحدثت معهم الصحيفة.

وقالت الصحيفة أن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقون من تخطيط إسرائيل جراء كيفية الخروج من قطاع غزة عقب توغلات برية متكررة يقودها جيش الاحتلال داخل عدة محاور بالقطاع منذ عدة أيام.

ونقلت الصحيفة العبرية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كون انطباع بأن الخروج من قطاع غزة لم يتم مناقشته حتى الآن بين أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رام الله أمس في زيارة غير معلنة، التقى فيها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وناقشا خلالها الوضع في قطاع غزة.