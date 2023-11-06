الاحتلال يقصف المستشفى النفسي الوحيد في قطاع غزة

(مصراوي)



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة ومستشفى العيون.

وصرح مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي عمد على استهداف جميع المستشفيات في قطاع غزة الليلة الماضية، في موجة غارات عنيفة تزامنًا مع قطاع شبكة الإنترنت والاتصالات مما عرقل وصول الكوادر والأطقم الطبية إلى الجرحى في مناطق القصف.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عودة خدمات الاتصال والانترنت إلى قطاع غزة عقب انقطاعها مساء أمس بشكل متعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وندد الهلال الأحمر بقطع خدمات الاتصال بشكل متكرر، قائلًا في بيان لها إن الأمر يزيد من معاناة الأطقم العاملة خاصة الأطقم والكوادر الطبية للاستجابة للكوارث وإنقاذ الجرحى.

وفي الـ27 من أكتوبر الماضي شن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق متعددة في قطاع غزة وشن هجومًا بريًا وجويًا وبحريًا وخاض اشتباكات مسلحة مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تزامنًا مع قطع شبكة الاتصال والإنترنت عن القطاع.