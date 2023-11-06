بوريل: الجميع اعتقدوا أن التطبيع بين إسرائيل ودول عربية سيجلب السلام لكن ذلك لم يحدث

مصراوي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كان من المعتقد لدى الكثير بأن التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل من شأنه تحقيق السلام لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف بوريل، أنه يجب أن تلتزم استراتيجية إسرائيل العسكرية بالقانون الدولي الإنساني، موضحا يجب أن نعمل على تكسير دائرة العنف والتوصل إلى حلول سلمية وعدم العودة إلى ما وقع في 7 أكتوبر.

وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن مشاعر معاداة السامية ومعاداة الإسلام مرفوضة، موضحا أن إطلاق سراح المحتجزين في غزة ووقف العنف يعد أولوية الآن، مضيفا أن المأساة التي نشهدها بالشرق الأوسط هي نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي.

وأكمل بوريل، أن القوى المتطرفة في إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، قائلا: "على الأوروبيين أن يقدموا ما هو أكثر من الدعم الإنساني ونحن أمام اختبار لمصداقيتنا".