الاحتلال يعلن وصول الفرقة 36 مدرعات إلى ساحل بحر غزة

مصراوي

قال الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الفرقة 36 مدرعات وصلت إلى ساحل البحر في مدينة غزة.

وأعلن الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، بعد قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مجددًا في قطاع غزة، بسبب تعرض المسارات الرئيسية للفصل مجددا من الجانب الإسرائيلي.

وتوقفت المولدات الرئيسية داخل المستشفى الإندونيسي نهاية الأسبوع بسبب نفاد الوقود وأصبحت تعمل على المولدات الفرعية لتشغيل الخدمات الحيوية داخل المستشفى كغرف العناية المركزة والعمليات.

وحذرت وزارة الصحة سابقًا قبل توقف المولدات داخل المستشفى الإندونيسي والشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة، من بدء العد التنازلي لتوقف المولدات، ثم أشارت أمس إلى أن المولدات الفرعية ستتوقف خلال أيام.