الهلال الأحمر الفلسطيني: قلقون من استهداف مستشفى القدس بغزة

كتبت- سلمى سمير:

أعربت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن تخوفات من استهداف الاحتلال الإسرائيلي المباشر لمستشفى القدس بغزة في الوقت الذي يأوي فيه المستشفى 14 ألف نازح لجأوا إليه.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف بوابة مجمع الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة منذ يومين مما أخلف عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، وتنفيذًا لتصريحاته التي قال فيها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مجمع الشفاء مقرًا لكتائب القسام لتنفيذ هجماتها ضد الجيش الإسرائيلي.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس عن فزعه جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لبوابة مجمع الشفاء، داعيًا لضرورة توقف الصراع.

وحذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم من عمد الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الأطقم والكوادر الطبية في قطاع غزة مما يعمل على ارتفاع حصيلة الشهداء.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة عن استشهاد 175 من الكوادر الطبية منذ بدء الحرب على قطاع غزة حتى الآن، إضافة إلى استهداف 110 مؤسسة صحية.

ولفت القدرة إلى الاحتلال يعمد على استهداف سيارات الإسعاف مما يمنع القطاع الصحي من نقل الجرحى إلى الحدود المصرية للمرور عبر معبر رفح.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيانه ظهر جميع الأطراف المعنية بضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات على رأسها الوقود، مكذبًا رواية الاحتلال الإسرائيلي عن فتح ممرات آمنة لعبور السكان والمساعدات.



وأكد القدرة أنه لليوم الثالث على التوالي لم يتمكن القطاع الصحي في غزة من إخراج الجرحى إلى مستشفيات مصر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للطرق، مشيرًا إلى تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف سيارات الإسعاف الأمر الذي يحول دون نقل الجرحى للحدود المصرية.

وفي الأيام الماضية دعا الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى الجنوب حفاظًا على أرواحهم وللابتعاد عن مناطق القتال، ثم بعد ذلك قام باستهداف قوافل النازحين المتوجهين نحو الجنوب، إضافة إلى تعرض جنوب قطاع غزة بالفعل لغارات عنيفة استهدفت المدنيين ومناطق النازحين.