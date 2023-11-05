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BBC

حماس تعلق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة

04:20 ص الأحد 05 نوفمبر 2023

قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة

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علقت حماس إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة، بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية.

وقال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس: "لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية".

وأشارت مصادر في حماس إلى أن إسرائيل رفضت السماح بمغادرة العديد من الجرحى إلى مصر والذين وردت أسماؤهم في القائمة المرسلة إلى السلطات المصرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قصف سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، قائلا إنها كانت تنقل عناصر من حركة حماس، لكن الحركة نفت ذلك، وأدى القصف إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين.

غزة إسرائيل فلسطين

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