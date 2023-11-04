أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: أبلغنا واشنطن بخطة لإيصال الوقود لغزة برقابة دولية

مصراوي

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إننا أبلغنا واشنطن بخطة لإيصال الوقود إلى جنوب القطاع برقابة دولية إن نفد وقود المستشفيات.

ونقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، اليوم السبت، عن وسائل إعلام عبرية تصريحات على لسان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتيريتش يقول فيها:

"يحظر إدخال الوقود إلى قطاع غزة تحت أي ظرف من الظروف، وسنسيطر على غزة بعد الحرب".

وأفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله، إن موقف الحكومة الإسرائيلية تغير من رفض دخول المساعدات لغزة إلى زيادتها.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه يمكن إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميا إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار إنساني، موضحا أن العامل المقيد لزيادة المساعدات إلى غزة هي قدرة الجهات المعنية على إيصالها.