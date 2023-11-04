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BBC

حماس: جيش الاحتلال يفشل كل يوم في تنفيذ خططه في غزة

08:18 م السبت 04 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال

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كتب- محمود عبدالرحمن:
قال حازم قاسم الناطق باسم حماس، إن جيش الاحتلال يفشل كل يوم في تنفيذ خططه على الأرض في غزة.
وأضاف المتحدث، أن كل عمليات القتل والاغتيال التي مارسها الاحتلال ضد حماس لم تنجح في القضاء على الحركة، موضحا أن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول دائما التغطية على فشله بتسويق بعض البيانات الكاذبة.
كان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن قواتهم جاهزة للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة كاملة.
وأشار جالانت اليوم السبت في بيان له، إلى أن هناك معارك ضارية خاضتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مع عناصر المقاومة الفلسطينية، مؤكدا قيامهم بتوسيع عملية التوغل البري في قطاع غزة.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيانه أن حماس تتلقى ضربات قوية من قوات جيش الاحتلال، مشددا على عزمهم على اللوصول إلى السنوار والقضاء عليه.

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