ميقاتي: مصر تبذل جهدًا كبيرًا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن "مصر التي تحمل دوما هموم العالم العربي، تبذل جهدا كبيرا لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ووقف المجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الحكومة اللبنانية في القاهرة، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

وعبر ميقاتي عن تقديره لوقوف مصر الدائم الى جانب لبنان، ودعمها له على الصعد كافة، قائلا: " نحن ندعم موقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم،وسعيه لإيجاد حل يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعمل تاليا على إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة".