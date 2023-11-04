المبعوث الأمريكي بالشرق الأوسط: إسرائيل تسعى لتوفير سفن مجهزة بمستشفيات لعلاج أهل غزة

مصراوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط قوله، إن نحو 800 ألف من سكان شمال غزة انتقلوا إلى جنوب القطاع والباقون بالشمال نحو 400 ألف.

وتابع المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط، أنه لم يحدث أي تدخل أو حظر منذ استئناف دخول المساعدات عبر معبر رفح، مؤكدات على أنّه لم يرصد وقائع لمنع حماس للمساعدات أو الاستيلاء عليها.

وأوضح المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط، أنّه عندما ينفد الوقود لدى الأونروا في غزة، هناك آلية متفق عليها لإدخال الوقود إليهم.

وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن إسرائيل تجري محادثات مع دول أخرى بخلاف أمريكا، لترتيب سفن مجهزة بمستشفيات لعلاج سكان غزة.