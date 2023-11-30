إعلام عبري: استئناف جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو الأسبوع المقبل

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، جلسات الاستماع في محاكمة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستستأنف الأسبوع المقبل.

وفي بداية العدوان الإسرائيلي على غزة قال الصحفي والمحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتردد في اتخاذ القرارات ويفضل مسارا طويلا وغير حاسم، وذلك لإدراكه أن هناك محاكمات وتحقيق.

وأكد بن دافيد أنه في مرحلة ما سيوقف الأمريكيون نتنياهو، إذ إن إطالة المعركة مع غزة يعني إطالة في عمره السياسي الذي شارف على النهاية.

وكانت القناة 13 العبرية، قالت أنه في استطلاع رأى جرى، بلغت نسبة المواطنين الذين يؤيدون رحيل نتنياهو 76%، مقابل 18% يدعمون بقاءه في منصبه.