سقوط نحو 50 شهيد وجريح في قصف الاحتلال مدرسة نازحين شمال غزة



مصراوي

سقط نحو 50 شهيدا وجريحا، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين، في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

استهدف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مدرسة بداخلها نازحين بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

ووفقا لمصادر محلية، فإنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد، في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة والتي تضم بداخلها العشرات من النازحين .

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأونروا، إن ما يحدث في غزة بشكل عام عقاب جماعي، ولا مكان آمن في غزة.

وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي".

وتابع مدير عام المستشفيات، اليوم الجمعة، "سقط نحو 15 شهيدًا ونحو 60 جريحًا في استهداف بوابة مجمع الشفاء".

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي، استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع.