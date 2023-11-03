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BBC

التعاون الإسلامي: استهداف سيارات الإسعاف في غزة جريمة حرب

07:14 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

القطاع الصحي في غزة يواجه كارثة

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مصراوي

قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن استهداف سيارات الإسعاف في قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستدعي المساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي.

وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي" .

وتابع مدير عام المستشفيات، اليوم الجمعة، "سقط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف بوابة مجمع الشفاء".

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع.
وأعلن مراسل قناة الجزيرة، سقوط 6 شهداء حتى الآن في قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

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