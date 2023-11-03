حماس: قصف المستشفيات يشير لتعمد الاحتلال استهداف القطاع الطبي

مصراوي

قالت حركة حماس،إن "المجازر ضد مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي جرائم بشعة تتحمّل مسؤوليتها واشنطن والعواصم الغربية التي تدعم الاحتلال النازي"

وتابعت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن "قصف المستشفيات يشير إلى نية الاحتلال النازي استهداف القطاع الطبي غير آبه بأي اعتبارات أو عواقب"

وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي"

وتابع مدير عام المستشفيات، اليوم الجمعة، "سقط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف بوابة مجمع الشفاء"

ولفت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مصابين في سيارة الإسعاف كانوا يتوجهون لمعبر رفح.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع.

وأعلن مراسل قناة الجزيرة، سقوط 6 شهداء حتى الآن في قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.