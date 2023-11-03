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نصرالله: كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة

04:28 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

حسن نصرالله

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مصراوي

قال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، "كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة ويمكن أن نلجأ إليها في أي وقت من الأوقات"

وتابع نصرالله، خلال كلمة له اليوم الجمعة، " يجب أن نكون جاهزين وحاضرين لكل الاحتمالات والخيارات، مضيفًا من يتحكم بجبهتنا اللبنانية هو سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان"

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، قائلًا "أقول للأمريكيين إن التهديد لا يجدي نفعا وأساطيلكم في البحر المتوسط لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام، أساطيلكم التي ترهبوننا بها أعددنا لها العدة"

كما وجه نصرالله حديثه للأمريكيين، "أقول لهم من يريد منع قيام حرب إقليمية يجب أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة"

وأكد أن "المعركة لن تصل إلى مرحلة الانتصار بالضربة القاضية لكننا ننتصر بالنقاط"

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