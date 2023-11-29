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BBC

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالإعدام على كل سكان شمال غزة

12:38 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن المساعدات التي دخلت إلى جنوب غزة لم تصل أي كميات منها لمناطق الشمال.

وأضاف المتحدث، أنه لم تدخل قطرة سولار واحدة إلى مناطق شمال غزة خاصة المستشفيات، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يبقي الهدنة خارج إطار الإغاثة المطلوبة لسكان غزة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الخدمات الصحية شمال غزة ستنتهي إذا بقي الحال على ما هو عليه، مضيفا أن الاحتلال يحكم بالإعدام على كل سكان شمال غزة ويصر على عدم إعطاء فرصة للدول المختلفة لتقديم المساعدات.

الاحتلال الإسرائيلي الإعدام غزة الهدنة

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