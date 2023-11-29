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BBC

أعلنها منطقة عسكرية مغلقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام جنين

12:30 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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تل أبيب - (بي بي سي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ليلة أمس منطقة عسكرية مغلقة، في ظل اشتباكات تشهدها المنطقة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة وطوقت أحد المنازل، وسط تحليق للمسيرات. وحاصرت كل مستشفيات جنين لمنع وصول المصابين إليها بحسب نقابة الأطباء الفلسطينية.

وأصيب طفلان وشاب بالرصاص الحي، واعتقل 6 شبان، مساء الثلاثاء، خلال الاقتحام.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع فجر اليوم الأربعاء، بقوات إضافية إلى مدينة جنين ومخيمها، وسمع دوي انفجار في المدينة ومخيمها، تزامنا مع تجدد الهجوم العسكري على المدينة منذ مساء الثلاثاء.

لكن المعلومات المتاحة حتى اللحظة لا تزال أولية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي اقتحام جنين أخبار BBC

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