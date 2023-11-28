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BBC

حماس: إعلان الاحتلال إضافة 50 أسيرة لقائمة المعتقلات مقترح للتفاوض مع تمديد اتفاق الهدنة

03:02 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

حركة حماس

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مصراوي

نوه مكتب إعلام الأسرى بحركة حماس، أن ما أعلنه الاحتلال اليوم عن إضافة 50 أسيرة فلسطينية في سجونه، هي قائمة مقترحة للتفاوض حولها.

وقالت مكتب إعلام الأسرى في بيان له بقناته على تليجرام، "أن ما أعلنه الاحتلال اليوم عن إضافة 50 أسيرة فلسطينية في سجونه إلى قائمة الأسرى السابقة التي أعلن عنها في بداية الحديث عن اتفاق التهدئة الإنسانية في غزة هي قائمة مقترحة للتفاوض حولها خلال الساعات القادمة مع تمديد اتفاق التهدئة الإنسانية يومين إضافيين".

حركة حماس قائمة المعتقلات تمديد اتفاق الهدنة هدنة غزة طوفان الأقصى

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