نتنياهو: رصدنا 8 مليار لتغطية النفقات خلال شهر ونصف منذ بدء الحرب

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "إننا مستمرون في العمل على هدفنا المتمثل في إعادة كل أسرانا وضمان ألا تمثل حماس تهديدا لنا من جديد".

وتابع رئيس وزراء الاحتلال، خلال كلمة له اليوم الإثنين، "رصدنا نحو 8 مليار دولار لتغطية النفقات المدنية والعسكرية خلال شهر ونصف منذ بدء الحرب".

بدوره قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "علينا واجب إعادة كل الأسرى إلى بيوتهم سواء عبر الاتفاق أو استمرار الحرب، ونأخذ معلومات استخباراتية من أسرانا المفرج عنهم".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، "نطالب المؤسسات الدولية بتمكين الصليب الأحمر من زيارة الأسرى في غزة"

وأكد هاجاري، أن "الجهود مستمرة برعاية مصر وقطر لإعادة الأسرى، نحن في إطار اتفاق هدفه إعادة الأسرى ونأمل أن يتمكن الوسطاء من تمديد هذا الاتفاق".

ولفت إلى أن "أكثر من 150 من أسرانا ما زالوا في غزة، وسنقوم بتحرير أسرانا بأي ثمن وهذا واجبنا الأخلاقي".

وأوضح أن "جيش الاحتلال يجمع معلومات استخباراتية وبعضها من خلال استجواب الأسرى العائدين إلى بيوتهم".