القناة 12 الإسرائيلية: إيلون ماسك سيلتقي بنتنياهو وهرتسوغ غدًا

وكالات:

أعلنت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي الذي تتهمه جماعات إسرائيلية بمعاداة اليهود على منصته للتواصل الاجتماعي (إكس) سيجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج في إسرائيل غدًا الإثنين.

وأكد مصدر إسرائيلي زيارة ماسك، الملياردير الذي يدير أيضًا شركة تسلا، وسبيس إكس. ولم يستجب المتحدثون باسم تسلا وإكس، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، على الفور لطلبات تعليق من وكالة "رويترز" الأمريكية، على خبر الزيارة.