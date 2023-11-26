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BBC

القناة 12 الإسرائيلية: إيلون ماسك سيلتقي بنتنياهو وهرتسوغ غدًا

07:30 م الأحد 26 نوفمبر 2023

بنيامين نتنياهو وإيلون ماسك

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وكالات:

أعلنت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي الذي تتهمه جماعات إسرائيلية بمعاداة اليهود على منصته للتواصل الاجتماعي (إكس) سيجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج في إسرائيل غدًا الإثنين.

وأكد مصدر إسرائيلي زيارة ماسك، الملياردير الذي يدير أيضًا شركة تسلا، وسبيس إكس. ولم يستجب المتحدثون باسم تسلا وإكس، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، على الفور لطلبات تعليق من وكالة "رويترز" الأمريكية، على خبر الزيارة.

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