بايدن: هدفنا هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى



مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إن حماس أفرجت عن طفلة أمريكية عمرها 4 أعوام، كاشفا عن توقعات بأن تطلق حماس سراح المزيد من الأمريكيين.

وعبّر بايدن عن امتنانه لأمير قطر تميم بن حمد لجهوده في تهدئة الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أن عملية التبادل مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هدف واشنطن هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

وأكد على استمرار العمل مع أمير قطر والرئيس المصري لضمان إخراج كافة الأسرى، لافتا إلى أنه مستمر في الانخراط شخصيا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها.

وأشار بايدن إلى أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحا أن هدف الولايات المتحدة هو استمرار توقف القتال لما بعد غد.