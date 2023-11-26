إعلان

BBC

بايدن: هدفنا هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى

07:18 م الأحد 26 نوفمبر 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


مصراوي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إن حماس أفرجت عن طفلة أمريكية عمرها 4 أعوام، كاشفا عن توقعات بأن تطلق حماس سراح المزيد من الأمريكيين.
وعبّر بايدن عن امتنانه لأمير قطر تميم بن حمد لجهوده في تهدئة الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أن عملية التبادل مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن هدف واشنطن هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.
وأكد على استمرار العمل مع أمير قطر والرئيس المصري لضمان إخراج كافة الأسرى، لافتا إلى أنه مستمر في الانخراط شخصيا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها.
وأشار بايدن إلى أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحا أن هدف الولايات المتحدة هو استمرار توقف القتال لما بعد غد.

جو بايدن هدنة غزة صفقة الأسرى مساعدات غزة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القناة 12 الإسرائيلية: إيلون ماسك سيلتقي بنتنياهو وهرتسوغ غدًا
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| أول أسير من غزة.. قائمة تبادل المحتجزين المقررة اليوم