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BBC

القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية و53 مسيرة خلال يوم واحد

03:39 م الأحد 26 نوفمبر 2023

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27"، ومقاتلة أوكرانية من طراز "ميج-29" ضمن نطاق العملية العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، اثنتان من طراز "سو -27" في مناطق نوفورايسك وفيليكايا ألكساندروفكا في مقاطعة خيرسون، ومقاتلة من طراز "ميج 29" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، كما تم اعترض 17 صاروخا من طراز "هيمارس"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد البيان أنه تم تدمير 53 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق في جمهورية لوجانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة خاركوف، وفي مقاطعة خيرسون.

وأضاف البيان أن القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية استهدفت القوى العاملة للواء الميكانيكي "33" الأوكراني في مقاطعة زابوريجيا.

وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية مقاتلات أوكرانية طائرات مسيرة الغارات الجوية

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