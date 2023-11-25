وزير الخارجية الأردني :إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين

عمان - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، أن "إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم عن الصفدي قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة عمان مع وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، إن "الأمن لن يتحقق إلا بتسوية الصراع وحل الدولتين".

وشدد على ضرورة أن يلتفت المجتمع الدولي لما يحدث من هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا العام يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 سنوات.

ولفت إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون الدولي ، مشددا على الحاجة إلى الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة.

وأكد الصفدي أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحاجة إلى 800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات قطاع غزة .

بدورها ، أكدت وزيرة الخارجية السلوفينية أن للأردن دور استراتيجي في أمن واستقرار المنطقة.