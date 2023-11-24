في اليوم الأول من الهدنة.. نتنياهو: نتعهد بتحقيق كل أهداف الحرب

مصراوي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، إنهم أتموا إعادة بعض الأسرى الإسرائيليين من غزة، مؤكدا على التزامه بإعادة كل الأسرى.

وأوضح نتنياهو أن حكومته اتخذت خطوة أولى مهمة وستواصل القيام بكل ما هو ضروري لإعادة الأسرى، لافتا إلى أن هذا واجبهم نحو الأسرى ونحو أفراد عائلاتهم، متعهدا بتحقيق كل أهداف الحرب.

سبق وأن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم ٢٤ مدنيًا من الأسرى في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن عدد من التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي تصريحات تؤكد تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة في غزة.