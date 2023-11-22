إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار في قطاع غزة ربما يستمر لـ 10 أيام كحد أقصى

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر تقرير في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء، نقلا عن مجلس الوزراء الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار المقرر بين إسرائيل وحركة "حماس" سيستمر عشرة أيام كحد أقصى، حيث سيتم تبادل ما يصل إلى 300 سجين فلسطيني، مقابل ما يصل إلى 100 أسير من إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه بعد ذلك، من المتوقع أن يستمر القتال في قطاع غزة.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل تعتزم تسليم أسماء الرهائن إلى حماس.

وتردد أن جزءا من الاتفاق ينص على عدم فصل الأمهات والأطفال المختطفين، لدى إطلاق سراحهم.

وذكر تقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه يجب أن يكون الرهائن مواطنين إسرائيليين أو مقيمين بالبلاد. ولم يتم الكشف عما يقع تحت هذا التعريف تحديدا.

وفي المرحلة الأولى، تعتزم إسرائيل إطلاق سراح 150 سجينا فلسطينيا، بمجرد إطلاق سراح 50 أسير، وسيتم إطلاق سراح جميع المتضررين على مراحل، أو في فترة أربعة أيام، مع إطلاق سراح عشرة رهائن على الأقل كل يوم.

وفي مرحلة ثانية، سيتم إطلاق سراح ما يصل إلى 150 معتقلاً فلسطينيًا، من سجون إسرائيلية- حال إعادة ما يصل إلى 50 رهينة إلى إسرائيل في المقابل.

ويجب إطلاق سراح عشرة مختطفين على الأقل مرة أخرى، في كل مرحلة.

وذكر التقرير أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار إضافي، لمدة 24 ساعة، لكل 10 أسرى، يتم إطلاق سراحهم.