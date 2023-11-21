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BBC

إيران: واشنطن تطالبنا بدعوة المقاومة لضبط النفس بينما تدعم الاحتلال

10:12 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وفق ما أوردته "الجزيرة" في عاجل لها، اليوم الثلاثاء، إن إيران تأمل أن تؤدي الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار إلى وقف أعمال القتل في غزة والضفة الغربية.

وانتقد عبد اللهيان رسائل واشنطن إلى إيران لدعوة المقاومة لضبط النفس إذ إنها تتعارض مع الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأول الأحد، أن العالم يشهد المرحلة الأولى من اتساع نطاق الحرب بغزة عبر مجموعات مقاومة تقرر بنفسها دعم فلسطين.

حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني واشنطن إيران غزة

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