الرئيس الروسي: الفلسطينيون يعيشون منذ عقود تحت الاستعمار ويجب إنهاء النزاع

مصراوي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوضع في قطاع غزة والخسائر في الأرواح ومعاناة الأطفال قضايا تثير قلقا بالغا.

وتابع الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة جنوب إفريقيا لعقد قمة استثنائية لمجموعة بريكس بشأن الوضع في غزة جاءت في الوقت المناسب.

ودعا بوتين إلى توحيد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه لا بد من الحيلولة دون توسع الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

ولفت الرئيس الروسي إلى ضرورة التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن الفلسطينيون يعيشون منذ عقود تحت الاستعمار ويجب إنهاء النزاع.

وطالب بحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن أن تشارك فيه دول البريكس.