منظمة العفو: تحققنا من استخدام جيش الاحتلال الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان

مصراوي

قالت مستشارة الأزمات في منظمة العفو، إن المنظمة تحققت من استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.

وطالبت مستشارة الأزمات في المنظمة، بفتح تحقيق دولي في كل هذه الانتهاكات لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا نعمل على تدمير القدرات القتالية لدى حماس وسنواصل عملياتنا في غزة وفق خططنا.

وأضاف المتحدث، أن قوات الجيش استهدفت مجموعة من المواقع في لبنان أطلقت عددا من قذائف الهاون ضد مواقعنا، موضحا أن قوات الجيش مستعدة للرد بقوة على كل من يحاول التقدم باتجاهنا في الشمال.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 332 منذ 7 أكتوبر، بينما هناك 242 مختطفا في غزة، موضحا أن نواصل جهودنا لإعادتهم إلى عائلاتهم.