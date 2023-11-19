الصحة في غزة: الاحتلال استخدم مدير مستشفى الشفاء درعًا بشريًا

مصراوي

قال مدير الصحة في غزة منير البرش، اليوم الأحد، إن الاحتلال فتش كل شبر في مستشفى الشفاء ولم يحصل على دليل واحد على ادعاءاته.

وأكد البرش في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن بعد 8 أيام من سيطرة جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء لم يعرض دليلا على وجود مركز قيادة عسكري بداخله، مشددا على أن الاحتلال يفبرك أدلة للتغطية على فشله في مستشفى الشفاء.

وأوضح البرش أن الاحتلال استخدم مدير المستشفى درعا بشريا، في حين لم تُطلق رصاصة واحدة من الداخل، مشيرا إلى أن 53 شخصا استشهدوا في مستشفى الشفاء بعد اقتحامه.

ولفت مدير الصحة في غزة إلى أن المستشفى الإندونيسي بشمال غزة ممتلئ بالجرحى والعديد منهم يحتاج إلى عمليات عاجلة، مناشدا الأطباء بالتوجه إلى المستشفى الإندونيسي.