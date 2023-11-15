الاحتلال: دباباتنا تحمل مستلزمات طبية إلى مستشفى الشفاء

غزة - (د ب أ)

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته تعمل في منطقة محددة من مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وزعم الاحتلال أن دباباته جلبت حاضنات وأغذية للأطفال، ومستلزمات طبية، من إسرائيل إلى مستشفى الشفاء.

وأضاف الاحتلال في بيان: "فرقنا الطبية وجنودنا الذين يتحدثون اللغة العربية موجودون على الأرض لضمان وصول هذه المستلزمات إلى من يحتاجون إليها"، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية "واي نت" اليوم الأربعاء.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الأربعاء عن دخول جزء من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، ودعا عناصر حركة حماس إلى الاستسلام.

وقال الجيش إن قواته بدأت "عملية دقيقة وموجهة" ضد حركة حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء، استنادا إلى "معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية".

وأضاف "يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية برية في غزة لهزيمة حماس وإنقاذ الأسرى".

وقال الاحتلال إن إسرائيل في حالة حرب مع حماس، وليس مع المدنيين في غزة. مشيرًا إلى أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي "تضم طواقم طبية ومتحدثين باللغة العربية، خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة، بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس كدروع بشرية".