الخارجية الأمريكية: إيران تدرب الجهاد الإسلامي على إنتاج وتطوير الصواريخ

(مصراوي)



اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إيران بتدريب مقاتلي جماعة الجهاد الإسلامي على إنتاج وتطوير الصواريخ وتوفير الدعم المالي لهم.



وصرحت الخارجية الأمريكية، أن الدعم الإيراني بتحويل الأموال وتوفير الأسلحة يمكن حركة حماس والجهاد من تنفيذ ما وصفتها بـ "الأنشطة الإرهابية".

وأشار بيان الخارجية الأمريكية، إلى فرض واشنطن ولندن عقوبات إضافية على جماعات وأفراد تابعين لحركة حماس، مضيفًا أنه أدرج أكرم العجوري في قائمة الإرهاب الدولية باعتباره زعيما لحركة الجهاد الإسلامي.