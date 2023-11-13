ليبيا تصدر قرارًا جديدًا ضد إسرائيل بسبب عدوانها على غزة

وكالات

أعلن مجلس النواب الليبي أن أعضائه صوتوا بالإجماع لصالح إقرار قانون يجرم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

صرّح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقال بلحيق، في تصريح نشرته وكالة "سبوتنيك": " إن مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل".

وأوضح بلحيق أن "التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي".

وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.

وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.