إيران: مستعدون لكافة الاحتمالات حال توسعت الحرب في غزة

كتبت- سلمى سمير:

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، اليوم الاثنين، إن حزب الله اللبناني بات منخرطًا فيها الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى اتساع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بالفعل.

وأعرب زادة عن استعداد إيران لكافة الاحتمالات حال توسعت الحرب في قطاع غزة.

وتشتد التوترات في الفترة الحالية على الحدود اللبنانية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي جراء استهداف المدنيين في قطاع غزة، مما يهدد بتوسع رقعة الحرب، ويأتي هذا في الوقت الذي تحذر فيه إيران من أنها لن تكتفي بالمشاهدة في ظل استهداف الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة.

