تعيين ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية البريطانية

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن تعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية في حكومة سوناك.

وكانت قناة "سكاي نيوز" كشفت أمس الأحد، عن سوناك يسعى لإجراء تعديل وزاري وشيك وإقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية.

وأُقيلت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، من جانب رئيس الوزراء ريتشي سوناك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية البريطانية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، عن تعيين جيمس كليفرلي وزير الخارجية السابق، وزيرًا جديدًا للداخلية في البلاد، اليوم الاثنين، بعد إقالة برافرمان.