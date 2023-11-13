وزير الدفاع الأمريكي: إسرائيل لا تستخف بحزب الله اللبناني

كتبت- سلمى سمير:

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، أن واشنطن ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداءات ضد قواتها المتواجدة في سوريا والعراق، داعيًا إلى توقف كل الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية.

وأشار أوستن خلال تصريحاته، أن إسرائيل لا تستخف بالتهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني قائلًا إن واشنطن لا تريد أن ينشب صراعًا آخر على الحدود الشمالية لإسرائيل وسط صعوبة بتوقع مجريات الأمور.

وفي وقت سابق اليوم سقط جرحى إسرائيليين عند بوابة إحدى المستوطنات شمال إسرائيل عقب إطلاق نيران مضادة للدبابات من لبنان.

وسبق ذلك إطلاق 3 مقذوفات من الأراضي اللبنانية، وذلك بحسبما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أفادت بسقوط 2 من الصواريخ في مناطق مفتوحة بينما لم يعبر الصاروخ الثالث الأراضي الإسرائيلية.

وتستمر التوترات والقصف المتبادل على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ8 من أكتوبر على خلفية اندلاع الحرب في قطاع غزة واستهداف الاحتلال للمدنيين، ويأتي ذلك وسط تخوفات وتحذيرات عالمية من اتساع رقعة الصراع لتشمل أطراف أخرى.



