مدير عام منظمة الصحة العالمية: يقتل طفل كل 10 دقائق في غزة

مصراوي

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الجمعة، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، إنه يتفهم الغضب الذي يعيشه الشعب الإسرائيلي بعد "الاعتداءات البربرية وغير المبررة التي شنتها حماس في 7 من أكتوبر".

كما عبّر عن فهمه لخوف شعب غزة الذي عانى بسبب 16 عاما من الحصار ويعيش اليوم حالة من التشرد، إذ استشهد أكثر من عشرة آلاف شخص في غزة 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال.

وأكد أدهانوم على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ولا أحد يعيش بأمان، حيث يستشهد طفل كل 10 دقائق، مشيرا إلى أن الصحة العالمية وثّقت 5 اعتداءات على خمسة مستشفيات في يوم واحد الأسبوع الماضي في القطاع.

ولفت إلى أن هناك تقارير عن إطلاق نار خارج مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى في غزة خلال انعقاد الجلسة الجارية، مشددا على أن النظام الصحي في القطاع سينهار، موضحا أن أفضل طريقة لدعم العاملين في المجال الصحي هو توفير المستلزمات الطبية والوقود.

ودعا أدهانوم حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها، كما ناشد بوقف إطلاق النار لمنع سقوط أي ضحايا جدد أو الإضرار بالمرافق الصحية في غزة.