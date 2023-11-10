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BBC

الصحة الفلسطينية: قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه

10:05 م الجمعة 10 نوفمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف على مستشفى الشفاء ومحيطه.

وأضاف المتحدث، أن جيش الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات في غزة خصوصا مجمع الشفاء الطبي، موضحا أن الاحتلال يركز بقصف محيط مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات أخرى.

قالت صحيفة "رويترز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مستشفى الشفاء بغزة، ويزعم أن الهجوم كان ناجما عن قذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

وكانت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، قالت مساء اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء.

فيما أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، عن قيام القناصة الإسرائيليين باستهداف مستشفى القدس، ما أسفر عن وقوع شهيد و28 جريحا أغلبهم من الأطفال.

سبق وأن قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إنه تم إطلاق نار على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس بغزة. وانقطعت الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي في غزة بشكل كامل، مساء اليوم الجمعة.

الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء غزة طوفان الأقصى

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