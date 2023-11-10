ترامب: بايدن يقود العالم لحرب عالمية ثالثة واحتباس نووي

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الرئيس الحالي جو بايدن قد يقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة وصراع نووي بتصرفاته.

وأشار ترامب إلى أن التهديد الأكثر أهمية للعالم الآن ليس الاحتباس الحراري العالمي، ولكن الاحتباس النووي.

وخلال مقابلة مع إحدى الإذاعات الناطقة بالأسبانية، قال ترامب إن العالم بات في حالة من الفوضى الكاملة، إذ أن في ظل إدارته لم يكن هناك مشاكل أو حروب.

وتابع: "الآن أصبح كل شيء فظيعا، سينتهي بنا الأمر إلى حرب عالمية، لدينا زعيم غير جدير في الولايات المتحدة، لا يقوى على النزول من المسرح، أو العثور على سلم، ولا يستطيع الكلام، وهذا الشخص عليه أن يتعامل مع الروس والصينيين، وكل هؤلاء الأشخاص الذين ربما لن يقولوا إنهم معجبون بنا".

ولفت ترامب إلى أن بايدن لا يعرف ما هي الأسلحة النووية كوسيلة رئيسية للتفاوض مؤكدا: "يمكن أن ينتهي كل هذا بحرب عالمية ثالثة .. عندما أسمع ما يقولونه عن البيئة أنه خلال 300 عام سيرتفع منسوب المياه في المحيطات بمقدار معين، ويدّعون أن هذا تهديد فـالتهديد ليس الاحتباس الحراري، بل الاحتباس النووي".