أكثر من 1000 مسؤول أمريكي يدعون بايدن برسالة لوقف إطلاق النار في غزة

مصراوي

قالت صحيفة "رويترز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 1000 مسؤول في "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، وقع على رسالة مفتوحة يطالبون فيها الرئيس جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وتقول الرسالة: "باعتبارنا متخصصين في التنمية والصحة العامة والمساعدة الإنسانية، نشعر بالقلق والإحباط إزاء الانتهاكات العديدة للقانون الدولي؛ القوانين التي تهدف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإعلامي، وكذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة".

وتعتبر هذه الرسالة أحدث المؤشرات على عدم التوافق داخل الحكومة الأمريكية بشأن دعم الرئيس جو بايدن المستمر لإسرائيل في حربها ردا على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر التي شنها عناصر حركة حماس وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي.

وقد حصلت الرسالة، التي نُشرت في 2 نوفمبر، على 1029 توقيعًا من موظفي وكالة المعونة الأمريكية، دون ذكر هوياتهم، لكن الرسالة توضح أن مسؤولين من المتواجدين في مقرها بواشنطن وآخرين من موظفيها حول العالم وقعوا عليها.

ويأتي ذلك وسط تظاهرات في عدد من الولايات الأمريكية، تطالب بوقف إطلاق النار، إضافة إلى معارضة عديد من المسؤولين الأمريكيين للحرب الجارية في غزة بدعم أمريكي، إذ شملت استقالة معلنة لأحد مساعدي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.