الهلال الأحمر الفلسطيني: إطلاق نار على غرفة العناية المركزة في مستشفى القدس بغزة

مصراوي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني: إنه تم إطلاق نار على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس بغزة.

وانقطعت الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي في غزة بشكل كامل، مساء اليوم الجمعة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا، وإجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان 1130 مجزرة".

وتابع المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 11078 شهيدا من بينهم 4506 طفلا، و 3027 سيدة و 678 مسنا وإصابة 27490 مواطنا بجراح مختلفة.

ولفت إلى أن "الوزارة وصلها 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الانقاض، موضحًا أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادرا صحيا وتدمير 53 سيارة إسعاف".

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من سائقي الإسعاف خلال عودتهم من جنوب قطاع غزة إلى شماله رغم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجمع الشفاء الطبي 5 مرات متتالية، وما زال يستهدف محيط المستشفى حتى اللحظة.

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال وتعرض حياة آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر، مشيرًا إلى أن مستشفيات غزة وشمال غزة أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة نتيجة عدم دخول الوقود.