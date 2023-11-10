الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11078

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 11078 بينهم 4506 أطفال.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،إن "نحو 4800 طفل استشهدوا في غزة خلال شهر، والعديد ما زالوا محاصرين تحت الركام"

وتابع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، "يجب أن توقف إسرائيل قصفها وتدميرها الأهداف المدنية في غزة"

ولفت إلى أنه يجب أن توقف إسرائيل قصفها وتدميرها الأهداف المدنية في غزة، القصف المتواصل والحصار وكل أشكال العقاب الجماعي لسكان غزة يجب أن تنتهي، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار لدواعي الضرورة الإنسانية الملحة وحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

وأكد على عن ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ووقف استهداف المدنيين، مشيرًا إلى أن التهديدات بإخلاء المشافي هو بمثابة حكم بالإعدام على سكان غزة، ويجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل بشأن ما يجري بالأراضي الفلسطينية وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأوضح أنه يجب على إسرائيل وضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين، لافتًا إلى وضعنا توصيات سابقا بشأن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ولكن لم يتم الأخذ بها.