القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال بقذائف الهاون في غزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لـ"حماس"، استهداف حفار عسكري بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى وإصابة بشكل مباشر.

وقالت القسام في بيان لها بقناتها على تليجرام، اليوم الجمعة، إنها "قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من قذائف الهاون في منطقة حجر الديك بغزة"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي مظلي برتبة رقيب، ليرتفع عدد قتلاه إلى 38 في معركة غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن جندي الاحتلال يدعى الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401، من المجتمع الشمالي من الجنجار.

وتشهد قوات الاحتلال المتوغلة في شمالي قطاع غزة مقاومة عنيفة من قبل كتائب القسام وسرايا القدس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث تتصدى للمدرعات بالقذائف المضادة للدروع والعبوات الناسفة.

كما تستهدف المشاة بواسطة أسلحة القنص والقذائف المضادة للأفراد، وسط احتدام المعارك بعد نحو أسبوعين على بدء التوغل البري.