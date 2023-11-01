بايدن: نتوقع رؤية المزيد من مواطني أمريكا يغادرون غزة في الأيام القادمة

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يتوقع رؤية المزيد من المواطنين الأمريكيين يغادرون غزة في الأيام المقبلة، مؤكدا على أنّه لن يتوقف عن العمل من أجل إخراجهم.

وتابع بايدن عبر إكس: " بفضل القيادة الأمريكية تمكنا اليوم، من تأمين ممر آمن للجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب للخروج من غزة".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، دخول الدفعة الأولى من الرعايا الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة الأربعاء، من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وعبر نحو 76 جريحا فلسطينيا و335 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، على ما أفاد قناة القاهرة الإخبارية.