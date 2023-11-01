جيش الاحتلال لأهالي غزة: لحظة اجتياح البري أصبحت وشيكة

وكالات

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشورات جديدة على قطاع غزة، لإبلاغ أهالي غزة بأن لحظة الاجتياح البري للقطاع أصبحت وشيكة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس الثلاثاء، أنه تلقى أمرًا بالهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. هدفنا واحد، الانتصار.

بدوره، تحدّث المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري في مؤتمر صحفي عن "توغلّ وتنسيق ضربات جوية وبرّية" على مئات الأهداف التابعة لحماس في غزّة.