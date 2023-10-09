جيش الاحتلال يوجه تحذير عاجل للإسرائيلين المتواجدين بالقرب من لبنان

وكالات

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين بالبلدات قرب الحدود اللبنانية بالبقاء في منازلهم.

ومن جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية بعد ظهر اليوم جنوب لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

أصيب 4 جنود إسرائيليين مساء اليوم الاثنين، جراء الاشتباكات على الحدود اللبنانية، فيما قصف الجيش الإسرائيلي مراقبة لحزب الله، بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا، وجميعهم حالتهم متوسطة جراء الاشتباكات على الحدود اللبنانية.

وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت" الإسرائيلية، إن الجيش قصف مواقع مراقبة لحزب الله في منطقة التسلل بالقطاع الغربي جنوب لبنان.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قصفها لمستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التالي، تزامنًا مع استمرار الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام فجر السبت الماضي.