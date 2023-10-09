ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 800 شخص
(مصراوي)
أعلن الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة خسائره البشرية إلى 800 قتيل و2400 جريح، ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس صباح السبت الماضي.
وتستمر غارات الاحتلال على قطاع غزة ضمن ردودًا انتقامية تقوم بها قواته عقب إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، بعد تفاجئه السبت بهجمات حركة حماس على مناطق غلاف قطاع غزة واقتحام مقاتلين كتائب القسام إلى المستوطنات وأسر عدد كبير من جنوده.
واستهدفت غارات الاحتلال مئات المباني السكنية داخل القطاع، مما أدى إلى استشهاد 493 شخص حسب آخر حصيلة بينهم أطفال ونساء، وإصابة 2751 جريح.
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