تعمل بالطاقة النووية.. ماذا نعرف عن حاملة الطائرات الأمريكية المرسلة لإسرائيل؟

وكالات:

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه تم تحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "جيرالد فورد" لمساندة إسرائيل، في أعقاب التصعيد بقطاع غزة.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها بصدد إرسال مجموعة من الطرادات والقاذفات والطائرات المقاتلة التي ترافق حاملة الطائرات جيرالد فورد.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أكثر من مناسبة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في "الدفاع عن نفسها".

وانتقد بايدن شن المقاومة الفلسطينية هجمات على الأراضي المحتلة، متجاهلا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

استعراض للقوة

ذكر مسؤولان في البيت الأبيض، أن تحريك الولايات المتحدة لحاملة الطائرات والسفن الحربية خطوة تهدف لـ"طمأنة إسرائيل".

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أبلغ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المساعدات في الطريق.



وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن المساعدات لإسرائيل بدأت اليوم وستصل خلال أيام وتتضمن ذخائر.

وأوضحت وكالة أسوشيتيد برس، أن حاملة الطائرات جيرالد فورد، سيرافقها ما يقرب من 5000 بحار، وطرادات ومدمرات في استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي تصعيد، بدءًا من منع وصول أسلحة إضافية إلى حماس وإجراء المراقبة.

ويسلط الانتشار الكبير، الذي يشمل أيضًا مجموعة من السفن والطائرات الحربية، الضوء على القلق الذي تشعر به الولايات المتحدة في أعقاب التصعيد بغزة.

وأشارت إلى أنه بجانب إرسال جيرالد فورد، سترسل الولايات المتحدة الطراد يو إس إس نورماندي، والمدمرات يو إس إس توماس هودنر، ويو إس إس راماج، ويو إس إس كارني، ويو إس إس روزفلت.

كما ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز القوات الجوية بإرسال طائرات من طراز F-35، وF-15، وF-16، وA-10.

الأولى في فئتها

ذكرت صحيفة نافال تكنولوجي، أن حاملة الطائرات جيرالد فورد، تعمل بالطاقة النووية، ويمكن تسليحها بصاروخ سي سبارو الذي يدافع ضد الصواريخ المضادة للسفن عالية السرعة وذات قدرة عالية على المناورة.

ويمكن لحاملة الطائرات الأمريكية حمل ما يصل إلى 90 طائرة، بما في ذلك مقاتلة إف 35، وإف إيه 18 سوبر هورنيت، وطائرة الهجوم الإلكتروني إي إيه 18 جي، ومروحيات إم إتش 60 آر، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار.

وتعمل امتدادات سطح السفينة على زيادة مناطق وقوف الطائرات. وتقع محطات خدمة الطائرات بالقرب من 18 محطة للتزود بالوقود وإعادة التسليح.

وحصلت شركة جنرال أتوميكس، على عقد لتطوير نظام إطلاق الطائرات الكهرومغناطيسي EMALS، والذي يستخدم محرك تسريع كهرومغناطيسي خطي.

ويحل نظام EMALS محل المقاليع البخارية الحالية من طراز C-13 المستخدمة تقليديًا في السفن لإطلاق الطائرات، مما يوسع نطاق إطلاق الطائرات للطائرات المأهولة أو بدون طيار في المستقبل.