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BBC

لطمأنة إسرائيل.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى شرق المتوسط

08:48 م الأحد 08 أكتوبر 2023

حاملة طائرات

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وكالات:
أعلن البنتاغون، أنه بصدد إرسال حاملة طائرات F16 و F35 إلى شرق المتوسط.
وذكر مسؤولان في البيت الأبيض، نقلت عنها فضائية العربية، أن تحرك حاملة الطائرات والسفن الحربية لطمأنة إسرائيل.
وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أبلغ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المساعدات في الطريق.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن المساعدات لإسرائيل بدأت اليوم وستصل خلال أيام وتتضمن ذخائر.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكر أن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا أكثر من 3200 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل خلال هجومهم الكبير.
وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلي اليوم الأحد إن جرى إحصاء 3255 صاروخا قادما منذ صباح أمس السبت.

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حاملة طائرات F35 البنتاغون اسرائيل السفن الحربية

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